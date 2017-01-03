tushinetc

Самый загадочный блогер России

promo tushinetc june 4, 2013 07:33 2
Buy for 10 tokens
Промо - блок
Друзья, у меня появился промо - блок! Правила размещения: Не допускается реклама финансовых пирамид, порнографии, религиозных сект, всего, что нарушает законодательство РФ. Цена: всего 10 жетонов За злостное нарушение правил, доступ к размещению ссылок в промо-блоке будет запрещен автору…
22 comments
  • 1
Leave a comment
turandot5
2017-01-03 09:03 am (UTC)
Вот жеж ж понаехали(
tushinetc
2017-01-03 10:27 am (UTC)
И ходють и ходють:)

всех на баржу и в белое море рыбку кормить

Kate Basmatch
2017-01-04 09:54 am (UTC)
всех на баржу и в белое море всяку-разну рыбку кормить сейчас как раз -
31
taxik
2017-01-03 09:15 am (UTC)
А что там эти толпы делают? Что там смотреть-то? не понимаю...
tushinetc
2017-01-03 10:28 am (UTC)
Я вот тоже не понимаю. Я, например, просто там рядом был, билеты отдавал, вот и заглянул. И ужаснулся.
nokasya
2017-01-03 09:28 am (UTC)
Спасибо. Хотела маму выгулять туда, не поедем.
tushinetc
2017-01-03 10:28 am (UTC)
Гулять сейчас лучше не в центре.
nokasya
2017-01-03 10:29 am (UTC)
Гуляла вчера в Звенигороде, в их монастыре. Там народу тоже толпы.
tushinetc
2017-01-03 10:33 am (UTC)
И вот где сейчас не толпы? Хочу из Москвы дня на три-четыре свалить.
taxik
2017-01-03 11:10 am (UTC)
Вчера в Дмитрове были, как раз подветка включилась) Красиво и толп нет)
grushenka
2017-01-03 01:31 pm (UTC)
Всё, спалили тихое место!
lica_alica
2017-01-03 02:48 pm (UTC)
У нас тут в Чайковском Пермского края благодать: никаких толп и идеально белый снег))
juliya_lambert
2017-01-03 11:58 am (UTC)
А что там было то?Или просто так?
tushinetc
2017-01-03 03:23 pm (UTC)
Просто так народ от безделья гуляет.
g_rybins
2017-01-03 02:18 pm (UTC)
В Питере тоже на Невском много народа, но не так, как на фото. Есть места, где можно отдохнуть.
lica_alica
2017-01-03 02:47 pm (UTC)
Что они хотят там найти?))
glukovarenik
2017-01-03 02:52 pm (UTC)
Мы 1-го так по Тверской прошлись "плечом к плечу", хорошо хоть без детей :)
tushinetc
2017-01-03 03:24 pm (UTC)
Да нафиг такие гуляния плечом к плечу.
marsel_izkazani
2017-01-04 05:41 am (UTC)
10 лет назад был на НГ-праздник и в Москве -- и тогда был ровно то же самое: на Красной площади тучи народу и все неместные. Так что чему же тут удивляться?

С НГ, с НС! )
Leave a comment
  • 1
?

Log in

Or connect using: