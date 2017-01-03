Люди, не ходите пока что на Красную площадь. Там сейчас просто форменный адок. Куча народа, просто толпа. Если вам нравится, идти по струнке в толпе, прижимаясь носом к спине впереди идущего, то пожалуйста. Но остальные, лучше гуляйте в других местах. Я вчера забрёл на Красную площадь и больше, до конца новогодних праздников, туда ни ногой
tushinetc
Самый загадочный блогер России
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всех на баржу и в белое море рыбку кормить
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С НГ, с НС! )