Маша-баттл: Баронова vs Катасонова

А начиналось всё так. Сначала я встретил Марию Катасонову в Ильинском сквере, где ожидалась акция оппозиции. Она была в футболке с Путиным и модном прикиде
Первая встреча Бароновой с Катасоновой
02. У сквера стояла до чихуа-хуа машин полиции
03. Внезапно появилась Баронова и понеслась к Администрации Президента
04. Тут, в сквере, произошёл первый диалог двух Маш
05. Огорчённым взором на Администрацию Президента с другой стороны Ильинки взирал Варламов. Полиция не пускала на другую сторону и вся движуха проходила мимо него. Хотя чоужтам горевать. Его никакой репортаж об этом сразу в топ попал:) Но нам, не топовым. как бы похуй на лохматого, поэтому ведём репортаж дальше
06. "Ну пустите меня к нему", - всем своим видом показывает Баронова
07. Сколько камер. Звезда в шоке
08. Кто недоел?
09. Принятие письма Бароновой к Путину
10. Квиток приёма
11. Тут же сразу организуется прессуха для журналистов
12. Народа, чтобы поддержать Баронову, скажем мягко, маловато
13. Молодёжь в основном
13.
14. Сэлфи - это святое:)
15. Маша Катасонова рекламирует вражеский Айфон
16. Тут же второй диалог двух Маш. По-любому Катасонова секси по сравнению с Бароновой
17.
18. Дальше Баронова пошла тусить под камеры
19.
20. Ипать, какая я звязда)
21. Увидел nasedkin
22. Несфокусированный dervishv
23. Баронова и Варламов сэлфятся
24. "А в очках не опасно", - спрашивает Баронова юношу. Заботится о технике безопасности:)
А дальше я пошёл просто гулять по весенней Москве без всякой политоты
#надоел
Шины, коктейли Молотова итд)))
Re: #надоел
Но мне интересно другое - неужели организаторы действа не читали хотя бы Фукуяму? Про Кордонского я даже не говорю. Все эти шоу напоминают мне попытки Ксеркса высечь море - зрелищно и абсолютно бесполезно. Но не буду развивать тему, потому что можно договориться до вещей, которые не поощряются действующей властью.))
Кстати, ты завтра на папу Зю не пойдёшь? Я, если не просплю, то буду.
Я совсем забыл, что ты теперь Очень Важная Персона.)) Расскажи потом как все прошло
А Ьаронова оченб даже вдувабельна :-)
Катасонова - гут. Баронова тож ничо, но похуже.