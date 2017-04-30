tushinetc

Самый загадочный блогер России

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Маша-баттл: Баронова vs Катасонова
tushinetc
April 30th, 13:00
Феерический Маша-баттл прошёл у Администрации Президента - Мария Баронова против Марии Катасоновой. Кароч, посоны, Катасонова по любому симпатишней Бароновой. Ну а вообще вся шняга началась из-за того, что Баронова понесла письмо в Администрацию Президента в рамках акции оппозиции "Надоел". Надоел или недоел кто-то может быть, но оппозиция собрала столько народу, что почти никого. Журналистов и блогеров было больше, чем поддержать оппов.




А начиналось всё так. Сначала я встретил Марию Катасонову в Ильинском сквере, где ожидалась акция оппозиции. Она была в футболке с Путиным и модном прикиде
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Первая встреча Бароновой с Катасоновой


02. У сквера стояла до чихуа-хуа машин полиции
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03. Внезапно появилась Баронова и понеслась к Администрации Президента
IMG_9402.jpg

04. Тут, в сквере, произошёл первый диалог двух Маш
IMG_9417.jpg

05. Огорчённым взором на Администрацию Президента с другой стороны Ильинки взирал Варламов. Полиция не пускала на другую сторону и вся движуха проходила мимо него. Хотя чоужтам горевать. Его никакой репортаж об этом сразу в топ попал:) Но нам, не топовым. как бы похуй на лохматого, поэтому ведём репортаж дальше
IMG_9428.jpg

06. "Ну пустите меня к нему", - всем своим видом показывает Баронова
IMG_9434.jpg

07. Сколько камер. Звезда в шоке
IMG_9439.jpg

08. Кто недоел?
IMG_9443.jpg

09. Принятие письма Бароновой к Путину
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10. Квиток приёма
IMG_9484.jpg

11. Тут же сразу организуется прессуха для журналистов
IMG_9488.jpg

12. Народа, чтобы поддержать Баронову, скажем мягко, маловато
IMG_9494.jpg

13. Молодёжь в основном
IMG_9498.jpg

13.
IMG_9508.jpg

14. Сэлфи - это святое:)
IMG_9505.jpg

15. Маша Катасонова рекламирует вражеский Айфон
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16. Тут же второй диалог двух Маш. По-любому Катасонова секси по сравнению с Бароновой
IMG_9518.jpg

17.
IMG_9530.jpg

18. Дальше Баронова пошла тусить под камеры
IMG_9552.jpg

19.
IMG_9559.jpg

20. Ипать, какая я звязда)
IMG_9567.jpg

21. Увидел nasedkin
IMG_9585.jpg

22. Несфокусированный dervishv
IMG_9576.jpg

23. Баронова и Варламов сэлфятся
IMG_9596.jpg

24. "А в очках не опасно", - спрашивает Баронова юношу. Заботится о технике безопасности:)
IMG_9613.jpg

А дальше я пошёл просто гулять по весенней Москве без всякой политоты

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28 comments
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#надоел

ykyp
2017-04-30 12:02 pm (UTC)
Не верю Пусть докажет!
Шины, коктейли Молотова итд)))

Re: #надоел

tushinetc
2017-04-30 03:04 pm (UTC)
Лучше сиськи:)
nasedkin
2017-04-30 03:21 pm (UTC)
Хороший репортаж.
dervishv
2017-04-30 05:49 pm (UTC)
да не о чем и много нецензурных слов!
tushinetc
2017-04-30 07:08 pm (UTC)
Здесь показана ровно вся история события. И мат здесь вполне уместен:)
ext_404405
2017-04-30 03:47 pm (UTC)
Дебилы русские:))
tushinetc
2017-04-30 03:54 pm (UTC)
Ты чо на русском из Кливленда пишешь, тормоз американский?
ext_404405
2017-04-30 09:09 pm (UTC)
чтоб тебе понятней было.
ext_404405
2017-04-30 04:32 pm (UTC)
Дебилы русские:))
barbuljak
2017-04-30 11:25 pm (UTC)
Пендосы ебанутые.
ehidna_mau
2017-04-30 05:12 pm (UTC)
Варламовский пост действительно получился скучный, не то что как в старые добрые времена.
Но мне интересно другое - неужели организаторы действа не читали хотя бы Фукуяму? Про Кордонского я даже не говорю. Все эти шоу напоминают мне попытки Ксеркса высечь море - зрелищно и абсолютно бесполезно. Но не буду развивать тему, потому что можно договориться до вещей, которые не поощряются действующей властью.))
Кстати, ты завтра на папу Зю не пойдёшь? Я, если не просплю, то буду.
tushinetc
2017-04-30 09:07 pm (UTC)
Я завтра трудящихся с кремлёвской трибуны буду приветствовать:)))
ehidna_mau
2017-05-01 01:02 am (UTC)
)))
Я совсем забыл, что ты теперь Очень Важная Персона.)) Расскажи потом как все прошло
zack_broflovski
2017-04-30 06:57 pm (UTC)
Катасонова выглядит как деревеская шлюшка и к тому же глпа как пробка
tushinetc
2017-04-30 09:07 pm (UTC)
Не вдувабельна:)
zack_broflovski
2017-04-30 09:09 pm (UTC)
абсолютно.
А Ьаронова оченб даже вдувабельна :-)
tushinetc
2017-04-30 09:47 pm (UTC)
Ни фига вот. Как раз Катасонова вдувабельна, а Баронова нет:)
zack_broflovski
2017-04-30 09:54 pm (UTC)
Катасонова выглядит как колхозница на дискотеке, кто ее захочет ебать...
barbuljak
2017-04-30 11:28 pm (UTC)
Да ты гнилозубый и Ходорковского готов ебать.бгг
barbuljak
2017-04-30 11:26 pm (UTC)
у бароновой лицо чмошное.Даунское.
stabbut
2017-04-30 09:00 pm (UTC)
Баронова омерзительна. Впрочем, как и Варламов.
tushinetc
2017-04-30 09:08 pm (UTC)
У Варламова хоть бизнес. А вот на что шикуют Баронова и прочие Навальные?
ext_404405
2017-04-30 09:11 pm (UTC)
русская забава-считать чужие деньги:))
barbuljak
2017-04-30 11:28 pm (UTC)
опять ебанутые пендосы и мигранты чмошники засырают журналы россиян
stabbut
2017-04-30 09:20 pm (UTC)
Политика - тоже бизнес. Как раз по деньгам там вопросов нет. Баронова - сотрудник Ходорковского, Навальный - главный оппозиционер страны.
barbuljak
2017-04-30 11:24 pm (UTC)
Да,Катасонова красотка.Очень милая барышня.У оппонентки рыло мерзкое,как и у всей этой русофобской грязи,типа Варламова-кацизма.
salnikov_edkij
2017-05-01 01:24 am (UTC)
Репортаж интересный. Жалко, из Красноярска не могу сравнить ощущения от репортажа и от события.
Катасонова - гут. Баронова тож ничо, но похуже.
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