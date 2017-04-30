Маша-баттл: Баронова vs Катасонова

Феерический Маша-баттл прошёл у Администрации Президента - Мария Баронова против Марии Катасоновой. Кароч, посоны, Катасонова по любому симпатишней Бароновой. Ну а вообще вся шняга началась из-за того, что Баронова понесла письмо в Администрацию Президента в рамках акции оппозиции "Надоел". Надоел или недоел кто-то может быть, но оппозиция собрала столько народу, что почти никого. Журналистов и блогеров было больше, чем поддержать оппов.А начиналось всё так. Сначала я встретил Марию Катасонову в Ильинском сквере, где ожидалась акция оппозиции. Она была в футболке с Путиным и модном прикидеПервая встреча Бароновой с Катасоновой02. У сквера стояла до чихуа-хуа машин полиции03. Внезапно появилась Баронова и понеслась к Администрации Президента04. Тут, в сквере, произошёл первый диалог двух Маш05. Огорчённым взором на Администрацию Президента с другой стороны Ильинки взирал Варламов. Полиция не пускала на другую сторону и вся движуха проходила мимо него. Хотя чоужтам горевать. Его никакой репортаж об этом сразу в топ попал:) Но нам, не топовым. как бы похуй на лохматого, поэтому ведём репортаж дальше06. "Ну пустите меня к нему", - всем своим видом показывает Баронова07. Сколько камер. Звезда в шоке08. Кто недоел?09. Принятие письма Бароновой к Путину10. Квиток приёма11. Тут же сразу организуется прессуха для журналистов12. Народа, чтобы поддержать Баронову, скажем мягко, маловато13. Молодёжь в основном13.14. Сэлфи - это святое:)15. Маша Катасонова рекламирует вражеский Айфон16. Тут же второй диалог двух Маш. По-любому Катасонова секси по сравнению с Бароновой17.18. Дальше Баронова пошла тусить под камеры19.20. Ипать, какая я звязда)21. Увидел22. Несфокусированный23. Баронова и Варламов сэлфятся24. "А в очках не опасно", - спрашивает Баронова юношу. Заботится о технике безопасности:)А дальше я пошёл просто гулять по весенней Москве без всякой политоты